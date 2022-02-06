Yeni sezon öncesi kadrosunu büyük ölçüde yenilemesi beklenen Kanarya ile ilgili İspanyol basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Choupo-Moting bombası! Transferde Joachim Löw detayı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Gelecek sezon için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, sarı-lacivertlilerin Alman devi Bayern Münih'te forma giyen tecrübeli forvet Choupo-Moting'i önümüzdeki sezon kiralamak istediğini yazdı. İşte detaylar... | FB spor haberi (aspor.com.tr/DIŞ HABERLER)
Todoficjaes.com'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin, Bundesliga devi Bayern Münih'te forma giyen Choupo-Moting'i gündemine aldığı öne sürüldü.
Haberde, sarı-lacivertlilerin daha önce de ilgilendiği Kamerunlu golcünün menajeriyle temasa geçtiği ve oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği yazıldı.