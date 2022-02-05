TRANSFER HABERİ: Ümraniyespor Fenerbahçe'den Fatih Yiğit Şanlıtürk'ü kadrosuna kattı!

Fenerbahçe'de genç futbolcu Fatih Yiğit Şanlıtürk ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, 19 yaşındaki oyuncunun öncelikli geri alma hakkı kulüpte olmak üzere bonservisiyle Spor Toto 1. Lig takımı Ümraniyespor'a transfer olduğu belirtildi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 05.02.2022- 14:21 Güncelleme Tarihi: 05.02.2022- 14:40