Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Kürsüye çıkarak konuşma yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli takımın eski teknik direktörü Aykut Kocaman ile ilgili de konuştu. Koç, deneyimli çalıştırıcıyla ilgili "Son 2 sezonda şampiyonluk avucumuzun içinden kaçtı. Bu 2 sezondan birinde şampiyon olsaydık çok farklı olurdu" diyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "2018/19 sezonunda dönüp baktığım zaman belki de o zamanki hocamız sayın Aykut Kocaman'ı görevde tutup bir sezon daha devam etmek daha doğru karar olabilirdi. Çok fazla taşı yerinden oynattık. Ancak hatalarımızı başkasına yüklemedik" ifadelerini kullandı.