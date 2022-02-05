Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'i ağırladı. Sarı lacivertliler karşılaşmadan 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Fenerbahçe - Başakşehir maçının özetini birazdan A Spor'da izleyebilirsiniz
Fenerbahçe - Başakşehir maçının özeti A Spor'da
Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'i ağırladı. Sarı lacivertliler karşılaşmadan 1-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Fenerbahçe - Başakşehir maçının özetini birazdan A Spor'da izleyebilirsiniz
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 05.02.2022- 20:58