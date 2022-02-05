Fenerbahçe'de Crespo cezalı duruma düştü! Giresunspor maçında yok
Fenerbaçe Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 24. dakikasında sarı-lacivertlilerde sarı kart gören Miguel Crespo, 25. haftada oynanacak olan Giresunspor maçında forma giyemeyecek. (FB spor haberleri)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 05.02.2022- 19:54 Güncelleme Tarihi: 05.02.2022- 21:12
Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada sarı-lacivertli takımda bir isim cezalı duruma düştü.
İsmail Kartal'ın Medipol Başakşehir maçında 11'de görevlendirdiği Miguel Crespo, karşılaşmanın 24. dakikasında sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.
Miguel Crespo, Fenerbahçe'nin gelecek hafta Giresunspor ile deplasmanda oynayacağı maçta görev yapamayacak.