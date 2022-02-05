Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Ligde üst sıralar için mücadelesini sürdüren iki güçlü ekip, Kadıköy'de kozlarını paylaştı. Mücadele düzeyi oldukça yüksek olan karşılaşmada Başakşehir, Berkay'ın golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Ligde üst sıralar için mücadelesini sürdüren iki güçlü ekip, Kadıköy'de kozlarını paylaştı. Mücadele düzeyi oldukça yüksek olan karşılaşmada Başakşehir, Berkay Özcan'ın 61. dakikadaki golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

İSMAİL KARTAL'LA İLK YENİLGİ!

Fenerbahçe bu sonuçla ligde 3 maç sonra kaybederken, İsmail Kartal yönetiminde de ilk yenilgisini aldı. Sarı-lacivertliler, İsmail Kartal'la çıktığı ilk 3 maçında 2 beraberlik, 1 de galibiyet elde etmişti.

SALİH UÇAN KADRODA YOK

Medipol Başakşehir'in Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Salih Uçan maç kadrosunda yer almadı.

Salih'in hafif sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadığı belirtildi.

BELÖZOĞLU İLK KEZ FENERBAHÇE KARŞISINDA

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye karşı teknik adam olarak ilk kez görev aldı.

Emre Belözoğlu, futbol oynadığı, sportif direktör ve teknik direktörlüğünü yaptığı Fenerbahçe'ye karşı ilk kez teknik direktör olarak saha kenarında bulundu.

KANARYA'DA 6 EKSİK

Sarı-lacivertli takımda 6 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Medipol Başakşehir maçının kadrosuna alınmadı.

Kart cezalısı Serdar Aziz'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Mesut Özil, Filip Novak ve Luiz Gustavo ile gribal enfeksiyon geçiren Miha Zajc kadroya dahil edilmedi.

Sezon başında kiralandığı İngiltere Premier Lig ekibi Watford'dan Fenerbahçe'ye dönen Ozan Tufan ise yedek kulübesinde yer aldı.