Fenerbahçe'deki geleceği merak konusu olan Mesut Özil'e Endonezya'dan sürpriz bir talip çıktı. Endonezya kulübü Cilegon'un sahiplerinden Rudy Salim, “Mesut Özil’e yoğun ilgimiz var. Onu transfer etmek istediğimiz şaka değil” dedi.

Geçtiğimiz yıl Ocak ayında Arsenal'den ayrılarak Fenerbahçe'ye gelen dünya starı Mesut Özil ile ilgili çıkan transfer iddialarına bir yenisi daha eklendi. Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'e Asya'dan sürpriz bir talip çıktı.

Endonezya basınında çıkan habere göre Cilegon kulübünün sahiplerinden Rudy Salim, "Mesut Özil'e yoğun ilgimiz var. Daha önce de bunun için çalışmıştık. Onu transfer etmek istediğimiz şeklindeki açıklamalarımız şaka değildi" dedi.

Mesut Özil'in ve Fenerbahçe'nin bu teklife nasıl cevap vereceği ise şimdiden merak konusu oldu. Haberde Mesut Özil için ne kadar bir ücretin ve bonservisin gözden çıkartıldığı ise belirtilmedi. Fenerbahçe'de 24'ü ilk 11'de olmak üzere 34 maça çıkan Mesut Özil, 8 gole imza atmıştı.