Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım önemli açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında konuşan Yıldırım 3 Temmuz sürecine de değinerek, "Bu mücadelede bizlere daima destek olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederiz. Biz bu yapıya karşı mücadelemizi her zaman sürdüreceğiz" dedi.

Sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım, 3 Temmuz süreciyle ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Kanarya'nın eski başkanı Yıldırım "3 Temmuz'da bize bir operasyon yapıldı. Fenerbahçe'nin haklarını savunmak, büyük çınar ağacının tek bir yaprağını bile kaybetmemek uğruna bir yandan karşımızdaki koalisyon ile mücadele ederken diğer taraftan kendi onurumuz için mücadele ettik" dedi. Aziz Yıldırım "Bu dava, Cumhurbaşkanlığı Sitesinde yer aldığı şekli ile 15 Temmuz darbe girişimine giden yolda FETÖ Terör Örgütünün kilometre taşlarındandır. Yabancı ülkelerin istihbarat servislerinin aparatı olan bu örgüt ile amasız fakatsız mücadele etmek, ülkesini ve milletini seven her Türk vatandaşının vatandaşlık görevidir. Bu mücadelede bizlere daima destek olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

HEP AYNI NOKTADAYIZ

"Tekrar ve ısrarla söylüyorum. 3 Temmuz davası benim, arkadaşlarımın ve ailelerinin çok ağır maddi-manevi bedeller ödediği bir davadır. Bizimle birlikte gözyaşı döken çocuklar için bu mücadelemizi sürdüreceğiz"

DAVALAR ACIYORUZ

1 - HAKSIZ koruma tedbirleri (gözalına alma ve tutuklama) ile alakalı tazminat davaları açacağız. Buradan gelecek tazminatı Fe nerbahçe Eğitim Kurumları ve Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağız.

2 - 3 Temmuz sürecine iştirak etmiş, gazeteci, spor yazarı, televizyon yorumcusu, TFF yöneticisi, çalışanı kim varsa soruşturma açılması için yeniden şikayet dilekçesi vereceğiz.

3 - 3 Temmuz sürecinde hakim ve savcı olarak rol alan kişiler ile ilgili hukuki süreç sürüyor. Biz de bu davanın takipçisi olacağız.

4 - Hakim ve savcılara 'Birine olan kin ve düşmanlık sebebiyle hukuka aykırı karar verme" faaliyetleri ve yasa dışı dinleme sebebiyle tazminat davaları açacağız.