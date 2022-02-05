Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Lykogiannis ile el sıkışan Fenerbahçe'nin Cagliari ile de büyük oranda anlaştığı belirtildi. Alınan bilgilere göre yönetim, transferi oldukça düşük bir maliyete bitirme konusunda çok önemli bir mesafe kat etti.