Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fenerbahçe maçı canlı izle)

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Ligde üst sıralar için mücadelesini sürdüren iki güçlü ekip, Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe - Başakşehir maçı öncesi ilk 11'ler de belli oldu.

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Ligde üst sıralar için mücadelesini sürdüren iki güçlü ekip, Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe - Başakşehir maçı öncesi ilk 11'ler de belli oldu.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Berke, Nazım, Min Jae, Szalai, Osayi-Samuel, Ferdi, Crespo, Sosa, Pelkas, İrfan Can, Berisha.

Başakşehir: Volkan, Caicara, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali, Tolga, Deniz, Aleksic, Berkay, Chadli, Okaka.

KARTAL'DAN UYARI

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal da milli ara sonrası yeniden start alacak lig öncesi öğrencilerini uyardı. Fotomaç'ın haberine göre; Kartal "Bu sezon bir türlü iyi oyunda istikrarı sağlayamadık. Camiamızı da yeterince üzdük. En azından ligin kalan bölümünde kendimize ve formamıza yakışır şekilde sahada olalım" ifadelerini kullandı. Kartal, Başakşehir'in tehlikeli bir takım olduğunu öğrencilerine hatırlatarak "Güçlü bir rakip. Onları geçebilirsek güvenimiz de artacaktır" diye konuştu.

EMRE'YE ÖZEL İLGİ

Fenerbahçe taraftarı 'camianın evladı' olan Başakşehir'in hocası Emre Belözoğlu'na sıcak bir karşılama yapacak. Sarı-lacivertli tribünler genç çalıştırıcıyı bağırlarına basacak.

YARISI SATILDI

Başakşehir ile oynanacak maça taraftarlar fazla ilgi göstermedi. Fenerbahçeli seyirciler biletlerin yarısını satın aldı.

MAÇTAN RAKAMLAR:

10 - F.Bahçe, Başakşehir'i konuk ettiği son 12 maçın 10'unu kazandı. 14 - Medipol Başakşehir, Süper Lig'de Kanarya'ya 14 defa yenildi. Ligde en fazla kaybettiği takım. 4 - Medipol Başakşehir deplasmanda 4 maçtır kazanamıyor. 78 - Kanarya bu sezon kalesine en az şut gelen takım. 78 defa rakiplere şut imkanı tanıdılar. 5 - İsmail Kartal, Süper Lig kariyerinde Başakşehir'e 5 defa kaybetti. En fazla mağlubiyet aldığı rakip.