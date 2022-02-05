Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Ligde üst sıralar için mücadelesini sürdüren iki güçlü ekip, Kadıköy'de kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe - Başakşehir maçının canlı anlatımı aspor.com.tr adresinde...

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Ligde üst sıralar için mücadelesini sürdüren iki güçlü ekip, Kadıköy'de kozlarını paylaşıyor. Fenerbahçe - Başakşehir maçının canlı anlatımı aspor.com.tr adresinde...

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 19:00'da başlayan Fenerbahçe - Başakşehir maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Berke, Nazım, Min Jae, Szalai, Osayi-Samuel, Ferdi, Crespo, Sosa, Pelkas, İrfan Can, Berisha.

Başakşehir: Volkan, Caicara, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali, Tolga, Deniz, Aleksic, Berkay, Chadli, Okaka.