Fenerbahçe'nin sezon başında sessiz sedasız bir şekilde Estroil'den transfer ettiği Miguel Crespo, performansıyla takımın önemli parçalarından biri haline geldi. Portekizli oyuncu eski takımında da pişmanlığa neden oldu.

Sezon başında Estroil'den F.Bahçe'ye transfer olan Miguel Crespo, eski takımında pişmanlığa neden oldu. Son olarak Arouca'yı evinde konuk eden ve mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan Estroil'de teknik direktör Bruno Pinheiro, "Takımımıza yeni bir kana ihtiyaç var. Miguel Crespo'yu Fenerbahçe'ye göndererek kaybettik. Africo'yu sattık. Chiquinho'yu Wolwes'e gönderdik. Bu isimlerin yeri dolmadı" dedi. Crespo, savaşçı oyunu ile sarı- lacivertli taraftarın sevgilisi olmuştu.