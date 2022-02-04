Fenerbahçe Yönetimi, Zenit ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan yıldız oyuncu ile ilk teması gerçekleştirdi. Sarı-Lacivertli Yönetimin Dzyuba'nın şartlarını masaya yatırdığı ve önümüzdeki günlerde yeni bir buluşmanın daha gerçekleşeceği belirtildi.

