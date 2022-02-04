Fenerbahçe'de Roger Schmidt sesleri! PSV ile sözleşme uzatmadı...

Fenerbahçe'de Vitor Pereira ayrılığının ardından sezon sonuna kadar İsmail Kartal göreve gelmişti. Ancak başkan Ali Koç, gelecek sezon için takımın başına getirmek istediği Roger Schmidt için yeniden devreye girdi. Alman çalıştırıcı PSV'nin kendisine yaptığı 2 yıllık sözleşme uzatma teklifini kabul etmedi. İşte tüm detaylar...(FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 04.02.2022- 06:40