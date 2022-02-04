Fenerbahçe yönetimi, takımı sezon sonuna kadar İsmail Kartal'a emanet etti. Sabah'ın derlediği habere göre yeni sezon teknik direktörü için arayışını sürdürürken, sürpriz bir gelişmeyla tanıdık bir ismi tekrar gündemine aldı.
Fenerbahçe'de Roger Schmidt sesleri! PSV ile sözleşme uzatmadı...
Fenerbahçe'de Vitor Pereira ayrılığının ardından sezon sonuna kadar İsmail Kartal göreve gelmişti. Ancak başkan Ali Koç, gelecek sezon için takımın başına getirmek istediği Roger Schmidt için yeniden devreye girdi. Alman çalıştırıcı PSV'nin kendisine yaptığı 2 yıllık sözleşme uzatma teklifini kabul etmedi. İşte tüm detaylar...(FB spor haberleri)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 04.02.2022- 06:40
Roger Schmidt… Alman çalıştırıcı, PSV'nin kendisine yaptığı 2 yıllık sözleşme uzatma teklifini kabul etmedi ve sezon sonunda ayrılmaya karar verince Kanarya'nın ilgisini tekrar üzerine çekti.
Löw ile temaslarını sürdüren başkan Ali Koç'un, Schmidt konusunda da hayli ısrarcı olduğu, "Mutlaka görüşmek istiyorum" dediği gelen bilgiler arasında.