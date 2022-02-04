Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Efecan Karaca'nın kadroya katılamamasının sebebi Sinan Gümüş çıktı. Gümüş, Akdeniz ekibine takas olarak gidecekti. Ancak Sinan Gümüş, sarı-lacivertlilerden kazandığı ücreti Alanyaspor'dan talep edince bu transfer sonuçlanmadı. (FB spor haberleri)
Alanyaspor'un yıldızı Efecan Karaca'yı transfer etmek isteyen Fenerbahçe, milli futbolcu ile her konuda anlaşmasına rağmen imzaları attıramadı. Takvim'in derlediği habere göre bunun en büyük nedenlerinden birisi Sinan Gümüş oldu. Yönetimin Efecan'a karşılık Alanyaspor'a teklif ettiği Sinan, Turuncu-Yeşilli kulüple anlaşamadı. Alanyaspor, 28 yaşındaki futbolcuya yıllık 5.5 milyon lira teklif ederken, Sinan'ın Fenerbahçe'de kazandığı ücret olan 9.5 milyon lirayı istediği öğrenildi. Görüşmeler bu noktada tıkanınca, Efecan Karaca'nın transferi de gerçekleşmedi. Sinan Gümüş'ün iki sezon önce formasını giydiği Antalyaspor'la anlaşma sağladığı ve önümüzdeki günlerde imzaların atılacağı öğrenildi