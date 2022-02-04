Fenerbahçe'de Sinan Gümüş krizi!

Süper Lig'e verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Efecan Karaca'nın kadroya katılamamasının sebebi Sinan Gümüş çıktı. Gümüş, Akdeniz ekibine takas olarak gidecekti. Ancak Sinan Gümüş, sarı-lacivertlilerden kazandığı ücreti Alanyaspor'dan talep edince bu transfer sonuçlanmadı. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 04.02.2022- 06:40