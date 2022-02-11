Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ferdi Kadıoğlu'na Brighton talip oldu. Fotomaç'ın İngiliz kaynaklardan derlediği bilgiye göre, Premier Lig'de 9. sırada yer alan ekibin sarı-lacivertli oyuncuya 5 yıllık kontrat önerdiği belirtildi.
FENERBAHÇE HABERLERİ: Ferdi Kadıoğlu'na Premier Lig kancası!
Fenerbahçe'de yükselişe geçen ve A Milli Takım'ımızı seçen Ferdi Kadıoğlu'nun, sarı-lacivertlilerle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Premier Lig ekibinin 22 yaşındaki oyuncuya talip olduğu ve teklif yaptığı öğrenildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 11.02.2022- 06:40
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ferdi Kadıoğlu'na Brighton talip oldu. Fotomaç'ın İngiliz kaynaklardan derlediği bilgiye göre, Premier Lig'de 9. sırada yer alan ekibin sarı-lacivertli oyuncuya 5 yıllık kontrat önerdiği belirtildi.
22 yaşındaki Ferdi bu sezon Fenerbahçe'de 27 maça çıkarken 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Fenerbahçe'nin de görüşmeleri sürdürdüğü Ferdi'nin şu ana kadar yapılan kontrat uzatma tekliflerine olumlu yanıt vermediği belirtiliyor.
Genç oyuncu, A Milli Takım tercihini de uzun süre bekledikten sonra ay-yıldızlı ekipten yana kullanmıştı.