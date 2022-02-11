22 yaşındaki Ferdi bu sezon Fenerbahçe'de 27 maça çıkarken 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Fenerbahçe'nin de görüşmeleri sürdürdüğü Ferdi'nin şu ana kadar yapılan kontrat uzatma tekliflerine olumlu yanıt vermediği belirtiliyor.