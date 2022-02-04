Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala bir sol bek takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, gözünü iç pazara çevirdi. Fotomaç'ın haberine göre; Sarı-lacivertliler, bu sezon Kasımpaşa formasıyla başarılı bir performans ortaya koyan Eren Elmalı'ya talip oldu.