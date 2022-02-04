Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala bir sol bek takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, gözünü iç pazara çevirdi. Fotomaç'ın haberine göre; Sarı-lacivertliler, bu sezon Kasımpaşa formasıyla başarılı bir performans ortaya koyan Eren Elmalı'ya talip oldu.
Fenerbahçe sol bek bölgesi için Kasımpaşa'lı Eren Elmalı'nın peşinde!
Fenerbahçe'de sol bek arayışları sürüyor. Ara transfer döneminin bitimine sayılı günler kala Kanarya, sol bek transferini noktalamanın peşinde. Sarı-lacivertliler Kasımpaşa forması ile başarılı bir grafik çizen Eren Elmalı için devreye girdi. (FB transfer haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 04.02.2022- 06:40
21 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 21, Türkiye Kupası'nda 2 olmak üzere toplam 23 maçta bin 719 dakika sahada görev aldı. 1.80 boyundaki oyuncu 2 asist yaparken, 2 de sarı kart gördü.
Fenerbahçe yönetimi Kasımpaşa kulübüyle Eren için temasa geçerken, 2.5 milyon euro'luk bir bedelle karşılaştı. Pazarlıkların sürdüğü ifade edildiği kaydedildi. Eren, Türkiye U21 Futbol Takımı'nın da formasını terletiyor.