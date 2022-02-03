Fenerbahçe'nin UEFA listesi belli oldu!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosunu açıkladı. Sarı-lacivertlilerde Diego Rossi, Miguel Crespo ve Burak Kapacak açıklanan listede yer almadı. (FB spor haberleri)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 03.02.2022- 21:18 Güncelleme Tarihi: 03.02.2022- 21:31
Fenerbahçe'de Diego Rossi, Miguel Crespo ve Burak Kapacak açıklanan listede yer almadı.
Sarı-lacivertlilerin paylaştığı kadroda; Altay, Berke, Ertuğrul, Nazım, Kim Min-Jae, Szalai, Tisserand, Serdar Aziz, Novak, Gustavo, Sosa, İrfan Can, Mert Hakan, Mesut Özil, Muhammed Gümüşkaya, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Ozan, Pelkas, Osayi, Serdar Dursun, Valencia ve Berisha yer aldı.
İşte Fenerbahçe'nin kadrosu: