Fotomaç'ın derlediği habere göre; muhabir Keith Downie, başka adayların da olduğunu belirtirken, Szalai'nin de iyi bir seçenek olacağını ifade etti. Szalai ile Chelsea, Milan ve Atletico Madrid de ilgilenmişti. Ancak üç takımdan kulübe ulaşan resmi bir teklif henüz yok. Fenerbahçe, 24 yaşındaki Attila'den en az 15 milyon euro bonservis bedeli bekliyor.