Attila Szalai için Premier Lig kapısı açılabilir... Sky Sports, Newcastle United'in transfer listesindeki Macar savunmacı için her an Fenerbahçe'nin kapısını çalabileceğini yazdı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - İngilizler de duyurdu! Premier Lig ekibinden Attila Szalai'ye kanca
Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, performansıyla dev kulüpleri peşine taktı. Yıldız futbolcu için İngiliz basınından flaş bir transfer iddiası daha geldi. Başarılı stopere Premier Lig ekibinin talip olduğu ve her an sarı-lacivertli kulübün kapısını çalabileceği öne sürüldü.
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.01.2022- 06:40
Fotomaç'ın derlediği habere göre; muhabir Keith Downie, başka adayların da olduğunu belirtirken, Szalai'nin de iyi bir seçenek olacağını ifade etti. Szalai ile Chelsea, Milan ve Atletico Madrid de ilgilenmişti. Ancak üç takımdan kulübe ulaşan resmi bir teklif henüz yok. Fenerbahçe, 24 yaşındaki Attila'den en az 15 milyon euro bonservis bedeli bekliyor.