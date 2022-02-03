Hollanda Ligi ekiplerinden PSV Eindhoven'da sezon sonunda Roger Schmidt ile ayrılık yaşanacak.
Fenerbahçe ile de adı geçen Roger Schmidt takımından ayrılma kararı aldı!
Hollanda Eredivisie ekiplerinden PSV'yi çalıştıran Roger Schmidt flaş bir karar aldı. Kulübün futbolcu direktörü John de Jong, yapılan kontrat görüşmelerinin sonuçsuz kaldığı ve 54 yaşındaki hocanın takımından ayrılma kararı aldığını ifade etti.
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 03.02.2022- 19:55
PSV ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Alman teknik adam, sözleşme uzatma teklifine olumsuz yanıt verdi ve takımdan ayrılma kararı aldı.
PSV Futbol Direktörü John de Jong, "Geçtiğimiz haftalarda iyi iletişim kurmuştuk. Roger ile devam etmeyi umuyorduk ama o sezon sonu emekli olmak istediğini söyledi. Bizim için üzücü ama amacımız değişmeyecek. Bu sezon kazanabileceğimiz kadar başarı elde etmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.