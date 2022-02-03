PSV Futbol Direktörü John de Jong, "Geçtiğimiz haftalarda iyi iletişim kurmuştuk. Roger ile devam etmeyi umuyorduk ama o sezon sonu emekli olmak istediğini söyledi. Bizim için üzücü ama amacımız değişmeyecek. Bu sezon kazanabileceğimiz kadar başarı elde etmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.