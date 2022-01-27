Golcü arayan Fenerbahçe, Aleksandar Pesic için Fatih Karagümrük'e yeni bir öneri sundu. Sarı- lacivertlilerin, stopere takviye yapmak isteyen İstanbul ekibine Marcel Tisserand'ı sezon sonuna kadar kiralamayı teklif ettiği bildirildi. Ayrıca 2 milyon euro da bonservis ücreti önerildiği iddialar arasında. Pesic'in de Fenerbahçe'de oynamaya sıcak baktığı, taraflar arasında pazarlığın devam ettiği ifade ediliyor.