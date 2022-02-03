Fenerbahçe'de Ozan Tufan yuvaya geri döndü. Watford'a satın alma opsiyonu ile kiralanan milli futbolcu sezonu sarı-lacivertli takımda tamamlayacak.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Ozan Tufan'ın dönüş sebebi ortaya çıktı!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a kiraladığı Ozan Tufan, sarı-lacivertli takıma döndü. Fenerbahçe'den yapılan resmi açıklamada milli futbolcunun sezon sonuna kadar sarı-lacivertli formayı giyeceği duyuruldu. Ozan'ın Fenerbahçe'ye dönmesine rağmen Watford'un kümede kalması halinde zorunlu satın alma opsiyonunun devam ettiği öğrenilirken, 26 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye dönmesinin sebebi belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
TRANSFERDE İKİ ETKEN
Milliyet'in haberine göre; bu transferde iki etken etkili oldu. İsmail Kartal orta sahaya 6 ve 8 numara oynayabilecek bir oyuncu istiyordu. Gustavo'nun tek yönlü oynaması, Sosa'nın tempoyu kaldırmakta zorlanması gibi etkenler sonrası arayış başladı. Ancak hem yabancı kontenjanı hem de mali sıkıntılar sebebiyle bu bölgeye transfer yapmak kolay değildi.
Sezon sonu yeni bir teknik adamın gelecek olması da bonservisli oyuncunun risk taşıması anlamına geliyordu. Buradan hareketle yerli bir isimle çözüm arandı ve Ozan'ın en doğru seçenek olduğuna karar verildi.