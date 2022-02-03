TRANSFERDE İKİ ETKEN

Milliyet'in haberine göre; bu transferde iki etken etkili oldu. İsmail Kartal orta sahaya 6 ve 8 numara oynayabilecek bir oyuncu istiyordu. Gustavo'nun tek yönlü oynaması, Sosa'nın tempoyu kaldırmakta zorlanması gibi etkenler sonrası arayış başladı. Ancak hem yabancı kontenjanı hem de mali sıkıntılar sebebiyle bu bölgeye transfer yapmak kolay değildi.