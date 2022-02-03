Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Medipol Başakşehir'le karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Ozan Tufan ilk antrenmanına çıktı! İşte idmandan kareler
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında cumartesi günü Ülker Stadı'nda Başakşehir'i konuk edecek Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarına devam etti. Sezon başında Watford'a kiralanan ve yeniden sarı-lacivertlilere dönen Ozan Tufan, takımla birlikte ilk antremanına çıktı. İşte idmandan kareler... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 03.02.2022- 15:45
Devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'ye dönen Ozan Tufan, bugünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı.
Koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçın ardından antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.