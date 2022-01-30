Ara transfer döneminde 1. sınıf santrfor için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'nin bir hamlesi daha ortaya çıktı. Takvim'in derleği habere göre sarı- lacivertliler, sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Liverpool'un 26 yaşındaki Belçikalı santrforu Divock Origi için girişimde bulunduğu ortaya çıktı. İlk teması ise Başkan Ali Koç'un İngiltere'deyken oyuncunun menajeriyle görüşerek gerçekleştirdiği ifade edildi.
Fenerbahçe'de Divock Origi sesleri! Menajeriyle bir araya gelindi
Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Başkan Ali Koç'un İngiltere'ye gitmesinin ardından flaş bir gelişme ortaya çıktı. Koç, Liverpool'un haziran ayında sözleşmesi bitecek olan Origi ile henüz sözleşme uzatmamasından dolayı başkan Ali Koç oyuncunun menajeri ile bir araya geldi. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
Ara transfer döneminde 1. sınıf santrfor için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'nin bir hamlesi daha ortaya çıktı. Takvim'in derleği habere göre sarı- lacivertliler, sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Liverpool'un 26 yaşındaki Belçikalı santrforu Divock Origi için girişimde bulunduğu ortaya çıktı. İlk teması ise Başkan Ali Koç'un İngiltere'deyken oyuncunun menajeriyle görüşerek gerçekleştirdiği ifade edildi.
Liverpool'un Belçikalı oyuncu ile henüz sözleşme uzatmaması Fenerbahçeli kurmayların iştahını daha da artırıyor. Santrfor dışında sağ ve sol kanatta da forma giyebilen Origi'den olumlu yanıt gelirse Fenerbahçeli kurmaylar sezon sonunu beklemeden Liverpool ile görüşecek ve uygun bir bedelle kadrosuna katmaya çalışacak.
SAKATLIĞI GEÇMEK ÜZERE
ŞU anda sakatlığı nedeniyle takımla birlikte olamayan Origi'nin 1 hafta içinde takımla çalışmalara başlayacağı da öğrenildi. Kenya asıllı 26 yaşındaki golcü 11 kez Belçika Milli Takım formasını da sırtına geçirmiş bir futbolcu.