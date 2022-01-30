Liverpool'un Belçikalı oyuncu ile henüz sözleşme uzatmaması Fenerbahçeli kurmayların iştahını daha da artırıyor. Santrfor dışında sağ ve sol kanatta da forma giyebilen Origi'den olumlu yanıt gelirse Fenerbahçeli kurmaylar sezon sonunu beklemeden Liverpool ile görüşecek ve uygun bir bedelle kadrosuna katmaya çalışacak.





