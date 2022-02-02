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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Ghislain Konan’ın menajeri işi bozdu Sarı-lacivertlilerin transferi için Reims ile anlaştığı Ghislain Konan'ı bitiremedi. 26 yaşındaki Fildişili sol bekin menajerinin yüksek komisyon istemesi sonucu transferin yattığı Fransız basını tarafından yazıldı. Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 02.02.2022- 06:40









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Sarı-lacivertlilerin transferi için Reims ile anlaştığı Ghislain Konan'ı bitiremedi. 26 yaşındaki Fildişili sol bekin menajerinin yüksek komisyon istemesi sonucu transferin yattığı Fransız basını tarafından yazıldı. Kulübüyle kontratı 30 Haziran'da sona erecek Konan'ın bu olay yüzünden sezon sonunda kulübüyle de menajeriyle de yollarını ayıracağı ve özgürce karar vermek istediği haber edildi