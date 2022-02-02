Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Alanyaspor'da forma giyen milli futbolcu Efecan Karaca'yı kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. Sarı-lacivertlilerin, tecrübeli oyuncuyu transfer etmek için Akdeniz ekibine yaptığı teklif ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Süper Lig'in kalburüstü futbolcularından Efecan Karaca'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın özellikle istediği 32 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için Alanyaspor ile masaya oturuldu. Fotomaç'ın haberine göre; sarı-lacivertliler, Akdeniz ekibine uzun süredir kadro dışı olan Sinan Gümüş ve bir miktar para teklif etti. Alanyaspor, teklifi kabul etti ve Sinan ile görüşmelere başladı. Kanarya'dan yıllık 9 milyon 250 bin TL kazanan 28 yaşındaki futbolcuya sezonluk 5.5 milyon TL önerildi. Sinan'ın teklifi kabul etmediği iddia edildi.

2013'TEN BERİ ALANYASPOR'DA OYNUYOR

Galatasaray, altyapısından yetişen Efecan Karaca, sırasıyla Gaziantep BB, Kartalspor, Adanaspor, Adana Demirspor ve Sarıyer formaları giydi. 2012'de Kartalspor'a geri dönen tecrübeli futbolcu, 2013 yılında Alanyaspor'a transfer oldu ve 9 sezondur turuncu- yeşilli formayı giyiyor. Akdeniz ekibinde 291 resmi maça çıkıp 28 gol, 52 asistle oynayan Efecan, takımda kaptanlığa yükselirken, gösterdiği performansla 2019 yılında A Milli Takım'a seçildi. Fenerbahçe'nin transferde ısrarcı olduğu ve Sinan Gümüş işin içinde olmasa bile Efecan'ı getirmek istediği kaydediliyor.

YERLİ KURALINA İLAÇ

Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karara göre; gelecek sezon Süper Lig ekipleri sahaya 4 Türk futbolcuyla çıkmak zorunda. Bu kuralı göz önünde bulunduran sarı-lacivertliler, ligin en yetenekli isimlerinden olan Efecan'ı kadroya katıp, sağ kanadı yerli kontenjanıyla doldurmak istiyor.