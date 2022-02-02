FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Michael Olunga’da takas formülü

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan golcülerden olan Michael Olunga için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Katar ekibi Al-Duhail'de top koşturan 27 yaşındaki santrfor için Fenerbahçe'nin Luiz Gustavo'yu bonservisiyle teklif edeceği belirtildi.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 02.02.2022- 06:40