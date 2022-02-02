FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Michael Olunga’da takas formülü
Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan golcülerden olan Michael Olunga için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Katar ekibi Al-Duhail'de top koşturan 27 yaşındaki santrfor için Fenerbahçe'nin Luiz Gustavo'yu bonservisiyle teklif edeceği belirtildi.
Fenerbahçe'ningündeminde yer alan golcülerden olan Michael Olunga için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Fotomaç'ın haberine göre; Katar ekibi Al-Duhail'de top koşturan 27 yaşındaki santrfor için Fenerbahçe'nin Luiz Gustavo'yu bonservisiyle teklif edeceği belirtildi. Ocak 2021'de Japon kulübü Kashiwa Reysol'dan 6 milyon euro'ya gelen Olunga, kulüpte 35 maçta 35 gol atarak istatistikleri salladı. Olunga'yı Gustavo karşılığında kadroya katarak Brezilyalı futbolcunun yüksek maaşından da kurtulmak istendiği biliniyor.