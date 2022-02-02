Uzun yıllar Tottenham forması giyen Danny Rose, sezon başı Watford'a bedelsiz gelmişti. Sarı-siyahlılarda bu sezon 8'li lig, 1'i EFL Kupası'nda maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu beklentileri karşılayamadı. Kadrosunda Faslı sol bek Adam Masina ve Rose'u bulundurmasına rağmen Watford, ocak ayında Nice'ten Hassane Kamara'yı 4 milyon euro'ya aldı. Fotomaç'ın haberine göre; Rose'un forma şansı azaldığı belirtilirken menajerler tarafından F.Bahçe'ye önerildiği kaydedildi.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Danny Rose sesleri!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sol bek bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Menajerlerin, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham forması giyen ve sezon başında adı Trabzonspor ile de anılan Danny Rose'u sarı-lacivertlilere önerdiği belirtildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 02.02.2022- 06:40