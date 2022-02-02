FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'de Danny Rose sesleri!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Sol bek bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Menajerlerin, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham forması giyen ve sezon başında adı Trabzonspor ile de anılan Danny Rose'u sarı-lacivertlilere önerdiği belirtildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 02.02.2022- 06:40