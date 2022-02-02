Santrfor bölgesine kaliteli bir bitirici arayan Fenerbahçe, gözünü Hollanda'ya çevirdi. Sarı-lacivertliler, Vitesse takımında forma giyen Danimarkalı Nikolai Baden Frederiksen'in peşine düştü.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Nikolai Baden Frederiksen bombası! Girişimler başladı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-lacivertliler, Hollanda Eredivisie ekibi Vitesse'de forma giyen Danimarkalı golcü Nikolai Baden Frederiksen'i gündemine aldı. İşte Vitesse'nin genç forvet için belirlediği bonservis bedeli... (FB spor haberi)
18 Mayıs 2000 doğumlu olan 1.79 boyundaki santrfor, bu sezon başında Juventus U23 Takımı'ndan 1.85 milyon euro'ya transfer oldu. Sarı-siyahlı formayla 17'si lig, 6'sı Konferans Ligi, 4'ü UEFA Avrupa Ligi elemeleri ve 2'si Hollanda Kupası olmak üzere 29 maça çıkan Frederiksen, 10 kez fileleri sarsıp, 3 de asist yaptı.
Güçlü fiziği, kafa hakimiyeti ve sert şutlarıyla dikkat çeken Frederiksen, Danimarka alt yaş takımlarının tamamında boy gösterdi. Fotomaç'ın haberine göre; genç yaşı, gelecek adına umut verici olan Frederiksen için 5 milyon Euro civarında bonservis bedeli belirlendiği ifade ediliyor.