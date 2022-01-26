Fenerbahçe'nin daha önce teklifte bulunduğu Pesic için de Karagümrük kulübü ile görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. Pesic, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City'nin kendisine yaptığı teklifi kabul etmemiş, İstanbul kalmak istediğini söylemişti.