Ara transfer sezonunda kadrosuna mutlak bir golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, rotasını Yunanistan'a çevirdi. Sezon başından bu yana Serdar Dursun ve Mergim Berisha'dan istediği verimi tam olarak alamayan Fenerbahçe, Brezilyalı golcü Tiquinho'yu kadrosuna katmak istiyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Pesic'in ardından şimdi de Tiquinho'nun peşine düştü!
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Ara transfer döneminde kadrosuna golcü takviyesi yapmak isteyen sarı lacivertliler, bir süredir Fatih Karagümrük'ün yıldız ismi Pesic için temaslarını sürdürüyordu. Kanarya'nın gündemine bu kez de Olympiakos'un forveti Tiquinho geldi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 26.01.2022- 06:40
Takvim'in haberine göre; Tiquinho, UEFA Avrupa Ligi'nde Kadıköy'de oynana maçta Olympiakos formasıyla Fenerbahçe'ye 2 gol atmıştı. Fenerbahçe'nin Tiquinho'yi kiralamak istediği ancak Olympiakos kulübünün zorunlu satın alma maddesini eklemek istediği gelen haberler arasında.
Fenerbahçe'nin daha önce teklifte bulunduğu Pesic için de Karagümrük kulübü ile görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. Pesic, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City'nin kendisine yaptığı teklifi kabul etmemiş, İstanbul kalmak istediğini söylemişti.