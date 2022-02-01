Fenerbahçe'nin başarılı oyuncularından Kim Min-Jae, transfer piyasasında adından oldukça fazla söz ettiriyor. Kendisine özellikle İtalya ve İngiltere'den birçok talip olduğu bilinen Güney Koreli stoperin menajeri İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'de mutlu olduğunu açıklayan Kim Min-Jae'nin menajeri, İstanbul'a geldi. Fotomaç'ın haberine göre; 25 yaşındaki oyuncunun temsilcileri, Koreli stoper için gelen teklifleri Fenerbahçe kurmaylarına iletecek. Kim'e İtalyan ve İngiliz kulüpleri başta birkaç ciddi teklif olduğu sızan haberler arasında... Yönetim, tecrübeli stoperi bırakmayı düşünmüyor. Ancak 15 milyon euro ve üzeri rakamlarda bonservis bedeli önerilmesi halinde bu fikrin değişebileceği belirtildi.



Savunmada savaşçı futboluyla taraftarın sevgilisi olan Kim bu sezon 27 maçta çubukluyu giydi. Koreli oyuncunun 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.