FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da Ghislain Konan transferi bitiyor! İşte bonservis bedeli...

Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler yaşanıyor. Özellikle forvet ve sol bek bölgesi için yoğun mesai harcayan yönetim, bir süredir gündemde olan Ghislain Konan'da mutlu sona yaklaştı. Reims ile sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Fildişili sol bek için ödenecek bonservis bedeli de belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 26.01.2022- 06:40