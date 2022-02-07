Yunan gazeteci Johnny Georgopoulos, Fenerbahçe'nin gündemindeki Charalampos Lykogiannis için olumsuz konuştu. Fotomaç'ın derlediği habere göre Georgopoulos, "Fenerbahçe, Lykogiannis ile ilgileniyor ama oyuncu için Cagliari'ye hiçbir şey ödemek istemiyor. Ücretsiz istiyorlar. Bu yüzden Lykogiannis'in Cagliari'den ayrılmayacağına inanıyorum" dedi. Bu sezon Cagliari formasıyla 20 maça çıkan 1.90 boyundaki Yunan sol bekin piyasa değeri 2.5 milyon euro.