Yunan gazeteci Johnny Georgopoulos, Fenerbahçe'nin gündemindeki Charalampos Lykogiannis için olumsuz konuştu. Fotomaç'ın derlediği habere göre Georgopoulos, "Fenerbahçe, Lykogiannis ile ilgileniyor ama oyuncu için Cagliari'ye hiçbir şey ödemek istemiyor. Ücretsiz istiyorlar. Bu yüzden Lykogiannis'in Cagliari'den ayrılmayacağına inanıyorum" dedi. Bu sezon Cagliari formasıyla 20 maça çıkan 1.90 boyundaki Yunan sol bekin piyasa değeri 2.5 milyon euro.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın sol bek transferi çıkmaza girdi! Charalampos Lykogiannis...
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Özellikle sol bek bölgesine takviye yapmak isteyen sarı lacivertlilerin gündemindeki Charalampos Lykogiannis'ten kötü haber geldi. Kanarya'nın bu transferi bedavaya kapatmak istediği öğrenildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 07.02.2022- 06:40