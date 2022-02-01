Golcü arayan F.Bahçe'ye Aaron Boupendza'dan haber geldi... Katar'ın Al Arabi takımından ayrılmak isteyen Gabonlu forvetin menajeri Harve Cros'un sarı-lacivertlilere transfer için hazır oldukları mesajı gönderdiği iddia edildi. Fotomaç'ın haberine göre; kulüplerin anlaşması halinde Boupendza'nın Türkiye'ye dönebileceği belirtiliyor. 25 yaşındaki Gabonlu, Süper Lig'de 22 golle gol kralı olmuştu.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Aaron Boupendza Fenerbahçe'ye hazır! Menajeri...
Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, golcü arayışlarına da devam ediyor. Takıma önemli bir santrfor katmak isteyen sarı lacivertlilerin gündemindeki isimlerden birisi de Aaron Boupendza. Gabonlu oyuncunun menajeri de sarı lacivertli takıma haber yolladı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.02.2022- 06:40
Yönetim; diğer adaylar Seferovic, Pesic, Tiquinho ve Morelos'un durumuna göre tercihini yapacak. İngiliz basınının gündeme getirdiği Mohamed Elneny'yi ise sarı-lacivertlilerin gelecek sezona yönelik düşündüğü bildirildi. 29 yaşındaki oyuncunun, Arsenal ile sözleşmesi haziranda bitecek. Fenerbahçe, Mısırlı yıldızı bonservis bedeli ödemeyeceği için fırsat transferi olarak görüyor.
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Hatayspor formasıyla 2020-21'de Süper Lig'de 22 gol atan Boupendza, krallık tacını giymişti. 4.25 milyon euro'ya Katar'ın Al Arabi takımına satılan yıldız burada 12 maçta 4 gol ve 2 asiste imza attı.