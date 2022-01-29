"FENERBAHÇE'DE MUTLUYUM"

Başarılı stoper, "Gelen cazip teklifler olabilir. Ancak ben şu anda Fenerbahçe'de mutluyum. Önemli hedeflerimiz var. Takımımı yarı yolda bırakmak istemem. Bu nedenle şu anda transferle ilgili bir şey düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.