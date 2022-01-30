Fenerbahçe sol bek için Ghislain Konan'ın transferinde mutlu sona yaklaştı. Fotomaç2ın derlediği habere göre Reims Kulübü Başkanı Jean- Pierre Caillot, sözleşme uzatmayı reddeden Fildişili oyuncuyu satma kararı aldıklarını ve Fenerbahçe ile anlaştıklarını açıkladı.
Fenerbahçe'de Konan için geri sayıma geçildi!
Fenerbahçe'de gözler devre arasında yapılması planlanan takviyelere çevrildi. Sarı-lacivertlilerin gündeminde olan Konan konusunda Reims kulübünün, "Fenerbahçe ile anlaştık." açıklamasının ardından gözler oyuncu ile yapılacak görüşmeye çevrildi. İşte transferdeki son detaylar... (FB spor haberleri)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 30.01.2022- 06:40
Oyuncunun da teklifi kabul etmesi halinde transferin gerçekleşeceğini dile getirdi. Fransız basını bonservis bedelinin 1.5 ile 2 milyon euro arasında bir rakam olacağını yazdı.
Fenerbahçe'nin resmi açıklamayı 1-2 gün içinde yapması ve Konan'ın Konferans Ligi için UEFA'ya verilecek yeni listeye yazılması bekleniyor. Fildişi Milli Takımı ile Afrika Kupası'ndan son 16'da elenen Konan'ın haftaya Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.