Fenerbahçe Antalya'da çalışmalarını sürdürüyor

Süper Lig'e verilen arada çalışmalarına Antalya'da devam eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal oyuncularıyla yakından ilgileniyor. Son yapılan antrenmanda hafif sakatlığı bulunan Serdar Aziz takımdan ayrı koşu yaptı. İlk 15 dakikanın ardından antrenman basına kapalı devam etti.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.01.2022- 18:22