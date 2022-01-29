FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Alfredo Morelos için Rangers'a teklif yaptı!

Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ise yoluna devam ediyor. Bu sebeple devre arasında önemli transferler yaparak başarılı olmak isteyen sarı lacivertlilerin gündeminde ise Alfredo Morelos var. Kanarya'nın yıldız oyuncu için Rangers'a teklif yaptığı öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 29.01.2022- 06:40