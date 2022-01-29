Golcü arayışını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Alfredo Morelos oldu. Yönetimin, Kolombiyalı yıldız için temas halinde olduğu belirtildi. Daha önce de ilgilenilen ancak transferi gerçekleşmeyen 25 yaşındaki forvet için Glasgow Rangers'a teklif yapıldığı ve yanıt beklendiği ifade edildi.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Alfredo Morelos için Rangers'a teklif yaptı!
Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ise yoluna devam ediyor. Bu sebeple devre arasında önemli transferler yaparak başarılı olmak isteyen sarı lacivertlilerin gündeminde ise Alfredo Morelos var. Kanarya'nın yıldız oyuncu için Rangers'a teklif yaptığı öğrenildi. İşte detaylar...
Enner Valencia ile birlikte Kolombiya Milli Takımı'nda olan Morelos'un transferi halinde Valencia ile çok iyi bir ikili olabilecekleri dile getirildi.
PORTO'NUN DA LİSTESİNDE
Fotomaç'ın haberine göre; Rangers'ta bu sezon 30 maçta 13 gol+4 asistlik performans sergileyen Alfredo Morelos, Porto'nun da radarında yer alıyor. Tecrübeli futbolcu geçtiğimiz günlerde transfer sorularına, "Rangers'ta mutluyum. Ailem de oraya alıştı. Kalmayı umuyorum. Ancak neler olacağını göreceğiz.