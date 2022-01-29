Fenerbahçe, milli aradan faydalanarak Antalya'da kampa girdi. Sarı-lacivertlilerde Dimitris Pelkas, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Performansıyla ilgili "Futbol inişli çıkışlı olabiliyor, tıpkı hayat gibi. Önemli olan, dengeli kalabilmek. Ne olursa olsun çalışmaya devam etmelisiniz. Tabii ki zor durumlar olabiliyor. Sakatlıklar da bunlardan bir tanesi. Bunu mazeret olarak gösteremem. Çalışmaya devam etmem gerek." diyen Yunan yıldız, teknik direktör İsmail Kartal için ise "Adil bir insan." şeklinde konuştu. İşte o sözler... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, milli aradan faydalanarak Antalya'da kampa girdi. Sarı-lacivertlilerde Dimitris Pelkas, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yunan yıldızın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Burada bulunmak bizler açısından keyifli. İdmanlar yapıyoruz ve iyi bir şekilde devam ediyor. Hava da güzel, sıkı bir şekilde çalışıyoruz.

Futbol inişli çıkışlı olabiliyor, tıpkı hayat gibi. Önemli olan, dengeli kalabilmek. Ne olursa olsun çalışmaya devam etmelisiniz. Tabii ki zor durumlar olabiliyor. Sakatlıklar da bunlardan bir tanesi. Bunu mazeret olarak gösteremem. Çalışmaya devam etmem gerek.

İyi performansımı göstermek için geri dönmem gerekiyor. Futbol benim hayatım. Takıma yardım etmem gerekiyor çünkü takım bana her türlü desteği veriyor. Ben de arkadaşlarım için elimden geleni yapmak istiyorum.

"ADİL BİR İNSAN"

İsmail Kartal yeni geldi ancak hoş, nazik ve adil bir insan. Bunu görebiliyorum.

"ÜÇ KULVARDA HEDEFİMİZ VAR"

Taraftarların mutsuz olması gayet normal, takım hak ettiği yere geldikçe onları mutlu edebiliriz. Onlar bizim yanımızda oldukça daha güçlüyüz. Üç kulvarda da hedefimiz var. Maç maç bakmalı ve odaklanmalıyız.