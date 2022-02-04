Fenerbahçe, sözleşmesini uzattığı Muhammed Gümüşkaya'yı Giresunspor'a kiraladı.
Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde 4 yıllık yeni sözleşme imzaladığı Muhammed Gümüşkaya'yı Giresunspor'a kiraladı. Gümüşkaya, sezonun geri kalanında Giresunspor forması giyecek.
21 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli formayla bu sezon 18 maçta görev alırken, 1 kez de gol attı.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Muhammed Gümüşkaya Giresunspor'a kiralandı
Fenerbahçe, sözleşmesini 4 yıl uzattığı Muhammed Gümüşkaya'yı Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'a kiraladı. 21 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli formayla bu sezon 18 maçta görev alırken, 1 kez de gol attı.
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 04.02.2022- 17:46 Güncelleme Tarihi: 04.02.2022- 18:47
Fenerbahçe, sözleşmesini uzattığı Muhammed Gümüşkaya'yı Giresunspor'a kiraladı.