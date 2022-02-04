FENERBAHÇE HABERLERİ - Muhammed Gümüşkaya Giresunspor'a kiralandı

Fenerbahçe, sözleşmesini 4 yıl uzattığı Muhammed Gümüşkaya'yı Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'a kiraladı. 21 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli formayla bu sezon 18 maçta görev alırken, 1 kez de gol attı.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 04.02.2022- 17:46 Güncelleme Tarihi: 04.02.2022- 18:47