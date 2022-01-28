Portekiz'den Fenerbahçe için heyecanlandıran bir iddia geldi. Record gazetesi, sarı-lacivertlilerin Haris Seferovic'i transfer etmek istediğini yazdı. Fotomaç'ın derlediği habere göre; skorer ve deneyimli bir golcü arayan sarı-lacivertli kurmayların İsviçreli forveti kiralamak için teklifte bulunacağı iddia edildi. 29 yaşındaki Seferovic bu sezon kas yaralanması başta olmak üzere çeşitli sakatlıklar nedeniyle 15 maç kaçırdı. Şans bulduğu 12 karşılaşmada 5 gol+3 asist üreten Haris'in piyasa değeri ise oldukça yüksek: 14 milyon euro.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Seferovic sesleri yükseliyor! İşte Kanarya'nın transfer planı...
Fenerbahçe'de golcü arayışları sürüyor. Kadrosuna yıldız bir forvet takviye etmek isteyen sarı lacivertlilerin, gündeminde ise önemli isimler bulunuyor. Listedeki futbolcularla tek tek temaslarını sürdüren Kanarya'nın en önemli hedefi ise Haris Seferovic. Fenerbahçe, 29 yaşındaki santrforu kadrosuna katarak golcü problemine son vermek istiyor.
GELİRSE FORVETTE KRİZİ BİTİRİR
Tecrübeli oyuncunun sakatlık sorunu yaşamaması halinde sarı-lacivertli takımın forvette uzun süredir yaşadığı krizi bitirecek yetenekte olduğu belirtiliyor. Öte yandan Aleksandar Pesic için Karagümrük'ten olumsuz yanıt gelirken, diğer aday Tiquinho Soares için bekleyiş sürüyor. Olympiakos'un zorunlu satın alma opsiyonu ısrarından vazgeçmesi ve Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmesi halinde Brezilyalı golcünün sezon sonuna kadar kiralanması planlanıyor. Listede başka isimlerin olduğu da belirtiliyor.
125 GOLÜ VAR
Benfica'nın yanı sıra Frankfurt, Real Sociedad, Grasshopper ve Lecce gibi takımlarda oynayan Haris profesyonel kariyerinde 125 gol attı. 47 tane de asist gerçekleştirdi.