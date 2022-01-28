Portekiz'den Fenerbahçe için heyecanlandıran bir iddia geldi. Record gazetesi, sarı-lacivertlilerin Haris Seferovic'i transfer etmek istediğini yazdı. Fotomaç'ın derlediği habere göre; skorer ve deneyimli bir golcü arayan sarı-lacivertli kurmayların İsviçreli forveti kiralamak için teklifte bulunacağı iddia edildi. 29 yaşındaki Seferovic bu sezon kas yaralanması başta olmak üzere çeşitli sakatlıklar nedeniyle 15 maç kaçırdı. Şans bulduğu 12 karşılaşmada 5 gol+3 asist üreten Haris'in piyasa değeri ise oldukça yüksek: 14 milyon euro.