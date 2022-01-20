Fenerbahçe'de bu sezon sergilediği performansla taraftarın en çok sevdiği isimler arasında yer alan Kim Min Jae'nin takıma küstüğü iddia edildi.
Fenerbahçe'de Kim Min-Jae sorunu! Altay maçında...
Fenerbahçe'de Altay maçında elde edilen 3 puan büyük sevinç yaşatırken Kim Min-Jae'nin gol esnasında sevinmemesi dikkat çeti. Güney Koreli stoperin bu hareketinin ardından çeşitli tartışmalar başladı. (FB spor haberleri)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 20.01.2022- 12:30
Fotomaç'ın derlediği habere göre Güney Koreli savunmacının Altay maçında İrfan Can'ın attığı golden sonra sevince katılmayıp sırtını dönerek sahasına yürümesi bu yorumlara yola açtı.
Altaylı Rayan'ın attığı golde top Kim'e çarpıp kaleci Ertuğrul'u yanıltarak ağlara gitmişti.