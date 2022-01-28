Fenerbahçe'de Mesut Özil problemi bir türlü bitmek bilmiyor. Dün itibariyle Fenerbahçe'ye transfer olmasının üzerinden tam 1 yıl geçen Mesut Özil, bu süre zarfında istenilen performansı gösteremediği gibi beklenen fiziksel kaliteye de ulaşamadı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Sarı lacivertlilerin yıldızı Mesut Özil'den Joachim Löw şartı!
Fenerbahçe'de çalışmalar teknik direktör İsmail Kartal önderliğinde sürüyor. Bir süre önce takımı teslim alan ve çalışmalarını sürdüren Kartal'ın ise sezon sonu geleceği belirsiz. Sarı lacivertlilerde bir yandan teknik direktör gündemi de masada dururken, takımın yıldız oyuncusu Mesut Özil'den de flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 28.01.2022- 06:40
Sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe'nin Antalya kampına katılamayan ve iğne tedavisi olan yıldız futbolcunun Vitor Pereira'nın ardından İsmail Kartal'la da istediği ortamı bulamadı. İsmail Kartal'ın Mesut Özil'i fiziksel olarak yeterli bulmadığı, istediği seviyeye gelmediği sürece de ilk 11'de düşünmediği ifade ediliyor.
Takvim'in haberine göre; Mesut Özil'in de sezon sonunda Alman Milli Takımı'nda birlikte çalıştığı Dünya Şampiyonluğu yaşadığı Joachim Löw'ün sezon sonunda takımın başına geçmemesi durumunda ABD'den gelen teklifi değerlendireceği de öğrenildi. Mesut Özil'e Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami FC'nin astronomik bir teklifte bulunduğu belirtiliyor.