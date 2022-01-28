FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Sarı lacivertlilerin yıldızı Mesut Özil'den Joachim Löw şartı!

Fenerbahçe'de çalışmalar teknik direktör İsmail Kartal önderliğinde sürüyor. Bir süre önce takımı teslim alan ve çalışmalarını sürdüren Kartal'ın ise sezon sonu geleceği belirsiz. Sarı lacivertlilerde bir yandan teknik direktör gündemi de masada dururken, takımın yıldız oyuncusu Mesut Özil'den de flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 28.01.2022- 06:40