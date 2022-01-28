Fenerbahçe 'yi transferde önümüzdeki dönemde hareketli günler bekliyor. Sivasspor maçında sakatlanan Filip Novak'ın alternatifi olmaması nedeniyle arayışa giren Kanarya, birçok isimle görüştü ve Reims forması giyen Ghislain Konan'da karar kıldı. Fanatik'in haberine göre Fildişi Sahilli oyuncu, Sarı Lacivertli formayı giymeyi yakın olsa da yönetim o bölgeyi bir isimle daha güçlendirme kararı aldı.
Fenerbahçe transfer haberleri: İsmail Kartal istemişti! Yönetim harekete geçti...
Süper Lig'de göreve İsmail'in Kartal'ın gelişyle toparlanan Fenerbahçe'de gözler takıma yapılması planlanan takviyelere çevrildi. Sarı-lacivertlilerde özellikle Novak'ın da sakatlanmasıyla birlikte o bölgede seçeneği kalmayan sarı-lacivertlilerin sol bek konusunda harekete geçti. Bu doğrultuya göre işte Fenerbahçe'nin listesindeki sol bek adayı ve detaylar... (FB spor haberleri)
Fenerbahçe 'yi transferde önümüzdeki dönemde hareketli günler bekliyor. Sivasspor maçında sakatlanan Filip Novak'ın alternatifi olmaması nedeniyle arayışa giren Kanarya, birçok isimle görüştü ve Reims forması giyen Ghislain Konan'da karar kıldı. Fanatik'in haberine göre Fildişi Sahilli oyuncu, Sarı Lacivertli formayı giymeyi yakın olsa da yönetim o bölgeyi bir isimle daha güçlendirme kararı aldı.
EREN ELMALI'YA KANCA
Sezon başı Kasımpaşa'dan 19 yaşındaki Çağtay Kurukalıp'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, İstanbul ekibinden bir isme daha kanca attı. Sarı Lacivertliler, bu sezon sergilediği performansla adından söz ettiren Eren Elmalı'ya talip oldu. Kanarya, 21 yaşındaki oyuncunun şartlarını soracak ve transferde alınacak cevaba göre bir rota çizecek.
TRABZONSPOR YÜKSEK BONSERVİS ENGELİNE TAKILDI
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın transfer listesinde yer alan Eren için Kasımpaşa'nın yüksek bonservis talebi transferin gerçekleşmemesine sebep olmuştu. Fırtına ise Union Berlin'den Tymoteusz Puchacz kiralamıştı.