Fenerbahçe 'yi transferde önümüzdeki dönemde hareketli günler bekliyor. Sivasspor maçında sakatlanan Filip Novak'ın alternatifi olmaması nedeniyle arayışa giren Kanarya, birçok isimle görüştü ve Reims forması giyen Ghislain Konan'da karar kıldı. Fanatik'in haberine göre Fildişi Sahilli oyuncu, Sarı Lacivertli formayı giymeyi yakın olsa da yönetim o bölgeyi bir isimle daha güçlendirme kararı aldı.

