Fenerbahçe, ara transfer döneminde hem kadrosunu güçlendirmek hem de verim alamadığı futbolcuları göndermek için düğmeye bastı. Takvim'de yer alan habere göre, son Altay maçında ilk 11'de başlayan ancak bu sezonki kötü performansına bir yenisini daha ekleyen Dimitrios Pelkas'tan artık umut kesildi.

