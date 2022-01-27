Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları devam ediyor! Filip Novak ve Serdar Aziz...

Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları devam ediyor! Filip Novak ve Serdar Aziz...

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Şubat Cumartesi günü Medipol Başakşehir'i ağırlayacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti. Sakatlığı bulunan oyunculardan Filip Novak'ın tedavisine devam edildi, Serdar Aziz ise takımdan ayrı bireysel çalışmalar yaptı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.01.2022- 14:49