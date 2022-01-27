Devre arasında kadrosuna bir sol bek katmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Filip Novak'ın da sakatlığının ardından çalışamalara hız kazandıran sarı lacivertlilerin listesinde ise iki isim bulunuyor. Kanarya ilk tercihi olan Ghislain Konan ile masaya otururken, Fildişi Sahilli yıldızın alternatifi ise Arthur Masuaku. İşte ayrıntılar...

Sol bek için Ghislain Konan ile ileri görüşmelere başlandı. Fotomaç'ın haberine göre; Reims'ten olumlu yanıt alan yönetim, oyuncunun menajeri ile de anlaşması halinde bu transferi bitirecek. 26 yaşındaki Konan, Fildişi Milli Takımı ile Afrika Kupası'nda bulunuyor... Olumsuz bir durumda ise Konan'ın alternatifi West Ham United'den Arthur Masuaku ile Dortmundlu Nico Schulz. Nabız yoklaması yapılan Masuaku'nun Fenerbahçe'de oynamaya olumlu baktığı ifade edildi. West Ham ile 2.5 yıl daha kotratı olan Masuaku için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacak. 28 yaşındaki oyuncu, 10 kez Kongo milli formasını giydi. Schulz ise diğer seçenek