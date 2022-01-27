Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Listesinde önemli futbolcuları bulunduran sarı lacivertliler, sürpriz bir ismi de gündemine aldı. Kanarya, Kuzey Makedonyalı kanat oyuncusu Martin Mircevski'nin menajerini transfer görüşmelerini yapmak üzere İstanbul'a davet etti.

Kanarya, Kuzey Makedonyalı kanat oyuncusu Martin Mircevski'nin menajerini transfer görüşmelerini yapmak üzere İstanbul'a davet etti. Resmi temaslar an itibari ile başladı. Takvim'in haberine göre; oyuncunun menajerinin bugün İstanbul'da olması bekleniyor. Mircevski bu sezon Kuzey Makedonya liginde çıktığı 18 maçta; 16 gol 4 asist ile 20 gole etki etti.