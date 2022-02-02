FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Ozan Tufan resmen Fenerbahçe'ye geri döndü!

Yaz transfer döneminde kiralık olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'a giden Ozan Tufan, sarı-lacivertli kulübe geri döndü. Kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu transferi duyurdu. | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 02.02.2022- 16:35 Güncelleme Tarihi: 02.02.2022- 16:47