Sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'un yolunu tutan Ozan Tufan, iki kulübün karşılıklı anlaşması sonucu Fenerbahçe'ye geri döndü.
Milli oyuncu İngiliz temsilcisinde 9 maça çıktı ve 489 dakika süre alabildi. 26 yaşındaki yıldız, gol veya asist üretemedi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Futbolcumuz Ozan Tufan Hakkında
2021-2022 futbol sezonunun yaz transfer döneminde, İngiltere Premier Lig ekibi Watford FC'ye kiralık olarak transferi gerçekleşen futbolcumuz
Ozan'ın, sezonun kalan kısmını iki kulübün anlaşmasıyla Fenerbahçe'de geçirmesine karar verilmiştir.
istanbul'da yapılacak sağlık kontrolleri tamamladıktan sonra, Ozan Tufan ile sözleşme imzalanacaktır.
Çubuklu forma ile mücadelesini sürdürecek futbolcumuza hedeflerimiz yolunda başarılar diliyoruz."
Futbolcumuz Ozan Tufan Hakkında— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 2, 2022
2021-2022 futbol sezonunun yaz transfer döneminde, İngiltere Premier Lig ekibi Watford FC'ye kiralık olarak transferi gerçekleşen futbolcumuz @Ozan'ın, sezonun kalan kısmını iki kulübün anlaşmasıyla Fenerbahçe'de geçirmesine karar verilmiştir. pic.twitter.com/0XRdg2JsLe