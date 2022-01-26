Devre arasında Fenerbahçe'nin renklerine katmak istediği isimlerden biri de Yusuf Demir. Rapid Wien'den Barcelona'ya giden 18 yaşındaki büyük yetenek burada kalıcı olamamıştı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya Barcelona'dan ayrılan Yusuf Demir'in peşinde!
Devre arasında önemli takviyeler yapmak isteyen Fenerbahçe, transfer için kolları sıvadı. Özellikle sol bek ve forvet bölgelerine oyuncu kazandırmak isteyen sarı lacivertlilerin, gündemine ise Barcelona'dan ayrılan Yusuf Demir geldi. Kanarya, 18 yaşındaki genç yetenek için transfer harekatını başlattı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 26.01.2022- 06:40
Kısa süre önce de Katalan deviyle olan kontratını fesheden Yusuf, Viyana'ya geri dönmüştü. Kanarya raket gibi kullandığı sol ayağıyla hücumun her bölgesinde etkili olabilen genç futbolcuyu renklerine katmak için harekat başlattı.
Fotomaç'ın haberine göre; hem Yusuf Demir hem de ailesiyle yoğun temaslar sürüyor. Bu transferin önündeki en büyük engel ise 18 yaşındaki futbolcuyu Borussia Dortmund'un da istemesi. Almanlar, sarı-lacivertliler kadar ısrarcı olmazsa Yusuf sezonun ikinci devresinde Fenerbahçe forması giyebilir.