Fotomaç'ın haberine göre; hem Yusuf Demir hem de ailesiyle yoğun temaslar sürüyor. Bu transferin önündeki en büyük engel ise 18 yaşındaki futbolcuyu Borussia Dortmund'un da istemesi. Almanlar, sarı-lacivertliler kadar ısrarcı olmazsa Yusuf sezonun ikinci devresinde Fenerbahçe forması giyebilir.